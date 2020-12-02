В Кремле напомнили, что россиян обеспечат вакциной от коронавируса в первую очередь

Дмитрий Песков назвал приоритетом обеспечение россиян вакциной от коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

При распределении вакцин от коронавируса в приоритете будет обеспечение ими граждан России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

- Абсолютный приоритет, это естественно, россияне, внутреннее производство <…> будет обеспечивать потребности россиян, - сообщил официальный представитель Кремля журналистам.

Дмитрий Песков также отметил, что производственные цепочки РФПИ (Российского фонда прямых инвестиций) и партнёров обеспечат спрос на вакцину в других странах.

Ранее, как сообщал сайт KP.ru, президент России Владимир Путин заявил о проработке вопроса поставок вакцины "Спутник V" в страны ОДКБ и её производства там. Об этом Путин сообщил на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в режиме видеоконференции.

Путин также отметил, что речь идёт также и о двух других российских вакцинах от коронавируса.