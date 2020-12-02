Путин рассказал о поставках вакцины «Спутник V» в страны ОДКБ Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин заявил, что в настоящее время прорабатывается вопрос поставок в страны ОДКБ вакцины «Спутник V» и ее производства там.

Ранее президент во время саммита БРИК сообщил, что производство российской вакцины от коронавирусной инфекции может быть развернуто в Китае и Индии.

Как сообщал сайт kp.ru, сегодня в ООН пройдет презентация российской вакцины от коронавируса «Спутник V», разработанной центром Гамалеи. Первые отечественный препарат презентует министр здравоохранения России Михаил Мурашко в дистанционном формате.

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