Хабиб признался: "За карьеру я согнал 700 килограммов веса"

Хабиб Нурмагомедов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В среду, 2 декабря, в Москве прошла пресс-конференция Хабиба Нурмагомедова. Чемпион UFC, который в октябре заявил о завершении своей спортивной карьеры, еще раз признался - нет, больше он не будет ни при каких условиях драться. Потому что не видит никакой спортивной мотивации - ему хватит 29 побед в 29 боях в смешанных единоборствах. И 30-й успех его мало волнует.

Вместе с тем, Хабиб Нурмагомедов поведал и об одном из своих бизнес-проектов. В его мобильном операторе, он пообещал, будут активности для людей, связанные например, со сгонкой веса. Потому что Нурмагомедов сказал прямо и назвал удивительную цифру - за свою карьеру он суммарно согнал 700 килограммов живого веса. Чтобы подняться в нужную ему весовую категорию.

Ранее "КП" уже писала подробности того, как Хабиб Нурмагомедов во время своей спортивной карьеры сражался весами. Сгоняя десятки кило перед поединками, чтобы попасть в нужную категорию. А за сутки после попадания в вес Хабиб мог набирать до 10 кило.