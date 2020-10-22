Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Спорт

Вес Хабиба его враг и друг: зачем Нурмагомедов сбрасывает десятки килограмм перед боем и опять набирает их

Адская сушка бойца уже однажды довела его до больницы
Андрей ВДОВИНАндрей ВДОВИН
КомментироватьОставить комментарий
Каждый раз Хабибу перед поединком приходится сбрасывать до 20 килограмм

Каждый раз Хабибу перед поединком приходится сбрасывать до 20 килограмм

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Продвинутые фанаты Хабиба перед его боями больше следят не за тем, как бойцы сыпят оскорблениями, а за тем, как внешне выглядит Нурмагомедов. Сколько он успел сбросить килограмм? Как ему дается очередная адская сушка? Как он себя чувствует в этой сумасшедшей сгонке веса? Ведь каждый раз Хабибу перед поединком приходится сбрасывать до 20 кг. «КП» объясняет зачем боец, «сажая» сердце, почки и печень, раз за разом проходит через такие муки.

Вес — оружие Хабиба. За несколько часов до боя он восстанавливает половину сброшенных кг

Рост Хабиба — 178 кг. В обычной жизни он выглядит немного коренастым, и весит более 85 кг, иногда даже под 90. Но при этом Нурмагомедов выступает в категории до 70 кг. И вынужден два месяца перед боем проходить через настоящие пытки, чтобы на взвешивании накануне перед поединком втиснуться в жестки рамки правил.

Но когда Хабиб выходит в октагон, он уже весит под 80 кг. Буквально за несколько часов Нурмагомедов прибавляет десятую часть своего веса. Потому что те самые 8-9 кг — это его оружие, помогающее одерживать победы. Хабиб — отличный борец, его удушающие приемы — кошмар для соперников. А в борьбе именно лишний вес имеет огромное значение, и быстро восстановленные килограммы становятся преимуществом Нурмагомедова. Во время боя с тем же Конором Макгрегором Хабиб весил 79 кг. Именно поэтому ему нет смысла переходить в следующую весовую категорию.

Как худеет Нурмагомедов: много воды, диета, и сауна

Сбрасывать лишние килограммы Хабиб начинает за несколько недель до схватки. На фоне больших нагрузок подключается жесткая диета. Говорят, ее разработал Абдулманап Нурмагомедов — отец спортсмена.

Диета: Исключаются из рациона мучное, жирное, мясо и соль. Остаются овощи, фрукты (но тоже с ограничениями — например утром можно съесть только три ягоды винограда), овсянка, яичница, чай, финики. Так же употребляется рыбка, креветки, авокадо. Есть и два «секретных» ингредиента — вода с медом (она заменяет глюкозу), и орехи (они по мнению команды Хабиба стимулируют мозговую деятельность, так как во время сгонки веса спортсмены тупеют в прямом смысле этого слова). С помощью тренировок и диеты уходит 9-10 кг.

Вода. За 10 дней до боя Хабиб начинает пить много воды — 8 литров каждые сутки. Таким образом организм привыкает перерабатывать и выводить эти 8 литров из организма. За сутки до взвешивания Нурмагомедов резко перестает пить. Но привыкший выводить лишнюю воду организм не успевает быстро перестроиться и таким образом теряется еще килограмма 4.

Сушка. Бывает, что этого недостаточно, и, если за пару часов до взвешивания остаются лишние кило, их приходится изгонять радикальными методами — ванными кипятка и сауной. Это самая жесть - нагрузка на сердце сумасшедшая.

Это опасно? Очень! Однажды организм уже не выдержал

Экстренная сгонка веса - очень большой стресс для здоровья. В парной садится сердце, процедуры уничтожают печень и почки. Рядом с Хабибом все время находятся врач и диетолог, а время его сна строго регламентировано, и бывает, что ночью Нурмагомедова будят для того, чтобы он, например, выпил воду. Часто на финише сгонки веса Хабиба тошнит и у него идет рвота. Иногда организм не выдерживает и говорит: стоп.

Так произошло в 2017 году. За три часа до взвешивания перед боем с Тони Фергюсоном Нурмагомедова увезли в больницу Лас-Вегаса прямо из сауны. Боли в печени были таким адскими, что их невозможно было уже терпеть. Через несколько часов Хабиб покинул госпиталь, но поединок отменили. В следующие 5 месяцев спортсмен реанимировал печень и провел тайную операцию на спине.

С тех пор Хабиб Нурмагомедов старается меньше рассказывать о проблемах со здоровьем и сгонке веса. Но кажется цена за право быть непобежденным чемпионом очень высока.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Хабиб: каким будет для чемпиона UFC первый бой после смерти отца

"КП" рассказывает все, что надо знать о первом бое Нурмагомедова с сентября 2019 года (подробности)

Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи: Забрать у «Орла» пояс чемпиона попытается парень из американской глубинки

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов проведёт третью защиту своего титула за последние два года, а соперником станет его одногодка американец Джастин Гэтжи (подробности)

Спорт: БОКС

Рекомендуемые