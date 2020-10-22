Вес Хабиба его враг и друг: зачем Нурмагомедов сбрасывает десятки килограмм перед боем и опять набирает их

Каждый раз Хабибу перед поединком приходится сбрасывать до 20 килограмм Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Продвинутые фанаты Хабиба перед его боями больше следят не за тем, как бойцы сыпят оскорблениями, а за тем, как внешне выглядит Нурмагомедов. Сколько он успел сбросить килограмм? Как ему дается очередная адская сушка? Как он себя чувствует в этой сумасшедшей сгонке веса? Ведь каждый раз Хабибу перед поединком приходится сбрасывать до 20 кг. «КП» объясняет зачем боец, «сажая» сердце, почки и печень, раз за разом проходит через такие муки.

Вес — оружие Хабиба. За несколько часов до боя он восстанавливает половину сброшенных кг

Рост Хабиба — 178 кг. В обычной жизни он выглядит немного коренастым, и весит более 85 кг, иногда даже под 90. Но при этом Нурмагомедов выступает в категории до 70 кг. И вынужден два месяца перед боем проходить через настоящие пытки, чтобы на взвешивании накануне перед поединком втиснуться в жестки рамки правил.

Но когда Хабиб выходит в октагон, он уже весит под 80 кг. Буквально за несколько часов Нурмагомедов прибавляет десятую часть своего веса. Потому что те самые 8-9 кг — это его оружие, помогающее одерживать победы. Хабиб — отличный борец, его удушающие приемы — кошмар для соперников. А в борьбе именно лишний вес имеет огромное значение, и быстро восстановленные килограммы становятся преимуществом Нурмагомедова. Во время боя с тем же Конором Макгрегором Хабиб весил 79 кг. Именно поэтому ему нет смысла переходить в следующую весовую категорию.

Как худеет Нурмагомедов: много воды, диета, и сауна

Сбрасывать лишние килограммы Хабиб начинает за несколько недель до схватки. На фоне больших нагрузок подключается жесткая диета. Говорят, ее разработал Абдулманап Нурмагомедов — отец спортсмена.

Диета: Исключаются из рациона мучное, жирное, мясо и соль. Остаются овощи, фрукты (но тоже с ограничениями — например утром можно съесть только три ягоды винограда), овсянка, яичница, чай, финики. Так же употребляется рыбка, креветки, авокадо. Есть и два «секретных» ингредиента — вода с медом (она заменяет глюкозу), и орехи (они по мнению команды Хабиба стимулируют мозговую деятельность, так как во время сгонки веса спортсмены тупеют в прямом смысле этого слова). С помощью тренировок и диеты уходит 9-10 кг.

Вода. За 10 дней до боя Хабиб начинает пить много воды — 8 литров каждые сутки. Таким образом организм привыкает перерабатывать и выводить эти 8 литров из организма. За сутки до взвешивания Нурмагомедов резко перестает пить. Но привыкший выводить лишнюю воду организм не успевает быстро перестроиться и таким образом теряется еще килограмма 4.

Сушка. Бывает, что этого недостаточно, и, если за пару часов до взвешивания остаются лишние кило, их приходится изгонять радикальными методами — ванными кипятка и сауной. Это самая жесть - нагрузка на сердце сумасшедшая.

Это опасно? Очень! Однажды организм уже не выдержал

Экстренная сгонка веса - очень большой стресс для здоровья. В парной садится сердце, процедуры уничтожают печень и почки. Рядом с Хабибом все время находятся врач и диетолог, а время его сна строго регламентировано, и бывает, что ночью Нурмагомедова будят для того, чтобы он, например, выпил воду. Часто на финише сгонки веса Хабиба тошнит и у него идет рвота. Иногда организм не выдерживает и говорит: стоп.

Так произошло в 2017 году. За три часа до взвешивания перед боем с Тони Фергюсоном Нурмагомедова увезли в больницу Лас-Вегаса прямо из сауны. Боли в печени были таким адскими, что их невозможно было уже терпеть. Через несколько часов Хабиб покинул госпиталь, но поединок отменили. В следующие 5 месяцев спортсмен реанимировал печень и провел тайную операцию на спине.

С тех пор Хабиб Нурмагомедов старается меньше рассказывать о проблемах со здоровьем и сгонке веса. Но кажется цена за право быть непобежденным чемпионом очень высока.

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