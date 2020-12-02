Санду призвала сторонников выйти на акцию протеста к парламенту Молдавии

Санду уверена, что социалистическая партия Игоря Додона пытается урезать ее полномочия после избрания. Фото: REUTERS

Избранный президент Майя Санду назначила на завтра, 3 декабря акцию протеста у парламента Молдавии. Она уверена, что социалистическая партия пока еще действующего президента Игоря Додона пытается урезать ее полномочия после избрания.

Причиной ее недовольства стала попытка парламентского большинства (партии Додона) вывести из подчинения президента Молдавии спецслужбы.

«Проект закона, по которому Служба информации и безопасности выводится из подчинения президента, это антидемократическое злоупотребление со стороны политика, который проиграл выборы президента. <…> Мы опротестуем эти злоупотребления в Конституционном суде и попросим помощи народа, чтобы защитить демократию», - сказала Санду.

Она также обвинила своего политического оппонента в попытке «узурпировать власть» и «украсть голоса». По мнению Санду, речь идет о том, что некоторые «ключевые для борьбы с коррупцией учреждения останутся под чужим управлением».

Полномочия Игоря Додона заканчиваются 23 декабря. Майя Санду победила на выборах президента Молдавии во втором туре 15 ноября. Она набрала 57,75% голосов, при 42,25 у Додона.