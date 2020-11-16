Избранный президент Молдовы Майя Санду: Что о ней известно и чего от нее ждать России

Занимая еще в 2012 году должность министра образования Молдавии, Санду убрала преподавание русского языка из школьной программы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ВСЕ РЕШИЛА «ЗАГРАНИЦА»

В Молдавии прошли выборы президента, в которых действующего главу республики Игоря Додона, считающегося «пророссийским», обошла Майя Санду, ратующая за «превропейский» и «прорумынский» путь. Она набрала во 2-м туре 57,75 %. Додон - 42,25%. Любопытно, что внутри самой Молдавии симпатии граждан разделились почти поровну — 699 тысяч голосов за Санду и 672 тысячи за Додона. Но все решила зарубежная диаспора — молдаване, живущие за пределами республики.

При этом в Западной Европе не намного больше молдавских граждан, чем в России. Примерно по полмиллиона человек. Но почему-то российские молдаване, можно считать, проигнорировали эти выборы. А живущие в Италии, Испании, Румынии и в других странах Европы развили бурную активность — дав более 200 тысяч голосов за Санду.

В связи с чем возникло несколько вопросов:

1. Кто такая Санду?

Майя Григорьевна Санду родилась в 1972 году в селе Рисипень Молдавской ССР. Как подчеркивают биографы – «в очень интеллигентной семье». Мать Майи была учительницей, а ее отец - директор крупного свиноводческого комплекса.

Майя получила очень хорошее образование, даже по европейским меркам. Будущий президент училась сначала в Академии экономики, потом в Академии госуправления Молдавии. И доучилась вплоть до Гарварда. Работала в правительственном отделе сотрудничества с ЕС, потом в ООН и наконец, стала советником исполнительного директора Всемирного банка.

Не замужем, детей нет.

Живет в 74-метровой двухкомнатной квартире в Кишиневе, ездит на скромной «Тойоте» 2007 года выпуска.

Новым президентом Молдавской Республики впервые стала женщина - причем имеющая репутацию «прозападного» политика Фото: REUTERS

2. Каких взглядов новый президент?

Занимая еще в 2012 году должность министра образования Молдавии, Санду убрала преподавание русского языка из школьной программы. Язык, на котором говорит большинство молдаван, теперь преподается в школах лишь факультативно, как иностранный. На вопрос «зачем»? Санду дала совершенно нелогичный ответ: «Нужно было дать выбор, и мы этот выбор дали».

В программе ее партии «Действие и солидарность» стандартный прозападный набор тезисов: интеграция с Европой, «укоренение рыночной экономики», борьба с коррупцией.

Майя - сторонница создания унитарного государства, то есть объединения Молдавии и Румынии. В 2019 году гражданка Румынии Санду открыто заявляла, что объединит две страны через референдум.

3. Во что она верит?

Любопытно, что об отношении Санду и Русской православной церкви Московского Патриархата ( ее придерживаются большинство граждан Молдавии) ничего не известно, кроме инсайдов и утечек. Публичных заявлений Санду не делала. Но, по мнению политологов, Майя может поддержать «раскольничью» Бессарабскую метрополию румынского патриархата по «украинскому сценарию». О грядущем расколе молдавского православия Санду якобы провела переговоры с дипломатами США еще минувшим летом.

4. Отношения с Россией

Санду неоднократно критиковала Додона за «пророссийскую» позицию. Хотя ничего откровенно пророссийского Додон не делал, кроме поездок в Москву на Парад победы 9 мая. Но Санду считает, что из-за этого «Молдавия оказалась в международной изоляции». Надо полагать, теперь вектор молдавской политики изменится.

Санду не признает Крым российским, и не раз заявляла, что «Молдова и Украина находится в одной геополитической связке».

По поводу Приднестровья (где находятся российские миротворцы), Майя неоднократно заявляла, что будет добиваться вывода российских военных. А если не получится – попробует разбавить наших миротворцев европейскими.

Правда перед выборами Санду заявляла, что готова встретиться с Владимиром Путиным.

Дословно:

- Для меня это несложно, ведь я буду говорить от имени всего молдавского народа.

О чем Майя хочет говорить в Москве? Будет «пытаться открыть российский рынок для молдавских товаров».

5. Уедет ли Додон в Ростов-на-Дону?

Нет, Игорь Додон не собирается по примеру Виктора Януковича уезжать в условный Ростов-на-Дону. У него сегодня крупнейшая фракция в парламенте Молдавии. И он, как уже заявил сам, собирается продолжать свою политику. Тем более, что Молдавия — парламентская республика. И президент часто не может принять радикальных решений без одобрения депутатов и премьера, который так же определяется парламентом.

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