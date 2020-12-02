МГТУ Баумана оштрафовали на полмиллиона рублей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Московский государственный технический университет имени Баумана оштрафовали на 500 тысяч рублей за нарушение эпидемических требований. Проректор по административной работе заплатит штраф 300 тысяч рублей.

О наказании вуза решение принял Басманный районный суд. Ранее в отношении МГТУ Баумана было возбуждено дело об административном правонарушении по части третьей статьи 6.3 КоАП.

«Суд по результатам рассмотрения дела в судебном заседании РФ и назначил административное наказание в виде штрафа юридическому лицу в размере 500 тысяч рублей», - сказано в сообщении суда.

На учебное заведение жаловались студенты и преподаватели. Они сообщали, что МГТУ не соблюдает COVID-требования Роспотребнадзора. Ведомство провело расследование в четырех учебных корпусах, и нарушения подтвердились.

В марте 2020 года преднамеренное нарушение карантина предлагается приравнять к терроризму и диверсии. В Госдуму был внесен законопроект, согласно которому за нарушение правил карантина и, как результат, причинение смерти по неосторожности будут давать до семи лет тюрьмы.