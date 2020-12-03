Демократ Джозеф Байден пообещал направить на борьбу с коронавирусом «миллиарды долларов» Фото: REUTERS

Демократ Джозеф Байден, объявивший о своей победе на выборах президента США, пообещал направить на борьбу с пандемией коронавируса «миллиарды долларов».

«Моя переходная команда уже работает над предложениями, которые я направлю в конгресс нового созыва для того, чтобы справиться с многочисленными кризисными ситуациями, возникшими перед нами, в первую очередь – с пандемией», - заявил вероятный преемник Дональда Трампа.

Байден подчеркнул, что для борьбы с инфекцией нужно делать больше тестов на коронавирус, а также «без промедления» вакцинировать 340 миллионов американцев, иначе до Нового года в США из-за COVID-19 могут умереть еще 250 тысяч человек. Он также продемонстрировал защитную маску, отметив, что «это спасает вашу жизнь», и носить маски – «это патриотическая обязанность» граждан.

«Я обещаю вам, что буду напряженно работать и первым делом направлю миллиарды долларов на то, чтобы взять коронавирус под контроль, чтобы распространить вакцину и сделать это быстро и предоставить ее тем, кто в ней в наибольшей степени нуждается», - приводит его слова ТАСС.

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