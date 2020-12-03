Бари Алибасов госпитализирован из-за передозировки "Виагрой"

В Москве госпитализировали Бари Алибасова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Продюсера Бари Алибасова госпитализировали в Москве из-за передозировки препаратом "Виагра", сообщил его пиар-директор Вадим Горжанкин.

- Бари Каримовичу вечером стало плохо, вызвали скорую помощь, у него оказалось очень низкое давление. Его госпитализировали. Если всё будет нормально, в больнице он пробудет до субботы, - сообщил Горжанкин РИА Новости.

Пиар-директор артиста также рассказал, что в квартире продюсера обнаружили пустые упаковки из-под "Виагры".

Летом Бари Алибасов подал на развод с Лидией Федосеевой-Шукшиной. Ранее сайт KP.ru сообщал, что актриса подарила мужу однушку в Новой Москве стоимостью 10 миллионов рублей. Алибасов втайне от супруги оформил недвижимость на своего помощника и отказался возвращать её Федосеевой-Шукшиной, когда та попросила. Тогда актриса подала в суд, и квартиру ей вернули.