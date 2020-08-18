Прошла любовь: Бари Алибасов подал на развод с Лидией Федосеевой-Шукшиной

Лидия Федосеева-Шукшина и Бари Алибасов Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Бари Алибасов подал на развод с Лидией Федосеевой-Шукшиной. Официальная причина расставания звездных супругов, которые знакомы более 25 лет, - "неразрешимые противоречия". Однако общественность полагает, что жизнь супругам испортили квадратные метры. При этом недавно актриса говорила, что жила с продюсером без штампа в паспорте.

Бари Алибасов выписался из психиатрической клиники и отважился на важный шаг. Продюсер официально подал на развод с Лидией Федосеевой-Шукшиной.

Любви шоумена и актрисы пришел конец после злополучной сделки по дарению квартиры, которая состоялась осенью 2019 года. Лидия Николаевна переписала на мужа жилье, пытаясь спасти недвижимость от алчных родственников. Между супругами была договоренность о том, что жилплощадь получат внуки Фома и Фока после смерти Федосеевой-Шукшиной.

"Надо немедленно разводиться с Шукшиной, в ее семье творится какое-то безобразие, а с появлением Ольги Лида вообще как будто с ума сошла. Поэтому мы начинаем бракоразводный процесс. Жаль, что те отношения, которые были между нами при знакомстве и потом в течение 25 лет дружбы, уже не вернуть", - поведал Барри Каримович.

Что при разводе будет с квартирой Федосеевой-Шукшиной, неизвестно. Сейчас апартаменты, которые Алибасов оформил на помощника Сергея Моцаря, находятся под арестом.

Напомним, о беде с квартирой стало известно благодаря последнему интервью Лидии Федосеевой-Шукшиной . Пятый супруг звезды Бари Алибасов продал завещанную ему квартиру в Новой Москве без ведома актрисы. А ведь в 2019 году супруги договорились, что, если Лидия Николаевна умрет раньше Бари Каримовича, квартира отойдет продюсеру группы "На-На", а уже он оставит жилплощадь двойняшкам - Фоме и Фоке - младшим внукам Федосеевой-Шукшиной. Алибасов объяснил продажу жилплощади своему помощнику вынужденной мерой. Мол, слишком много налогов приходится платить за жилье. Шоумен пообещал, что планирует снова зарегистрировать собственность на себя. Однако нервы 81-летней актрисы не выдержали.