Алена Косторная. Фото: REUTERS

Список звездных фигуристок, которые не выступят на пятом этапе Кубка России в Москве, пополнился еще одним именем. Вслед за Елизаветой Туктамышевой не выйдет на лед "Мегаспорта" в ближайшие выходные Алена Косторная. Чемпионка Европы 2020 года сдала положительный тест на коронавирус:

- Накануне соревнований спортсменка прошла обязательное тестирование на кооронавирус, тест дал положительный результат, - сообщила пресс-служба ФФКР.

Напомним, что ранее на этапе Гран-При "Кубок Ростелекома" Алена Косторная заняла второе место, уступив Елизавете Туктамышевой. Летом 2020 года Косторная стала "фигуранткой" громкого скандала, внезапно уйдя в последний день июля из группы Этери Тутберидзе и став "Ангелом Плющенко".

Отметим, что турнир в Москве - последний перед главным стартом зимы 2020 года. В конце декабря в Челябинске пройдет чемпионат России 2021 - по итогам этого турнира традиционно формируются составы сборных на грядущие турниры.