Победа Туктамышевой на Гран-при по фигурному катанию в Москве: Заслуженный тренер СССР Алексей Мишин преподнес урок своему ученику Плющенко

Елизавета Туктамышева. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Московский Гран-при по фигурному катанию болельщики ждали с огромным нетерпением. Ведь этот старт мог стать единственным в этом году, где бы проходила настоящая борьба на высшем уровне. Этапы в Канаде и Франции из-за пандемии были отменены, и только в Москву приехали фигуристы более чем из десяти стран.

А главной интригой соревнований должно было стать противостояние одиночниц, представляющих теперь две разные школы. После того, как чемпионка Европы Алены Косторная и королева четверных Александра Трусова, перешли от Тутберидзе в академию Плющенко, все ждали ответный выстрел со стороны Тутберидзе. Ведь у нее в обойме остались двукратная чемпионка мира Евгения Медведева и двукратная чемпионка России Анна Щербакова.

Увы, о том, что не будет Медведевой, еще за три дня до соревнований сообщил президент федерации Александр Горшков, заявивший, что Евгения еще не успела восстановиться от травмы спины. Женя, кстати, у себя в Инстаграм накануне выставила фото, на котором она выглядит какой-то грустной и сильно похудевшей. Уж не анорексия ли, заволновались болельщики.

А во время трансляции произвольной программы комментатор Алексей Ягудин поздравил Медведеву с днем рождения (19 ноября ей исполнился 21 год). И обмолвился о неприятном «событии», явно намекая на то, что в субботу в Сети появилась информация о том, что Медведева заболела коронавирусом.

А буквально за несколько часов до старта из протокола исчезла и Анна Щербакова. Информационные агенства сообщили, что у спортсменки чуть ли не пневмония, которая, как мы знаем, ходит в паре с COVID-19.

А за всеми этими событиями как бы в тени оставались воспитанницы мэтра фигурного катания профессора Алексея Мишина. Питерские фигуристки и подвинули на пьедестале записных фавориток.

Все решалось во второй день соревнований, где Александра Трусова в произвольной программе могла продемонстрировать все свои сложнейшие прыжки. Но «русская ракета» взмыть в небо так и не смогла - три раза упала и приземлила только один из четырех заявленных четверных. «Что там на тренировках делают «Ангелы Плющенко!», - возмущался обычно тактичный Алексей Ягудин.

А потом не слишком чисто откатала свою программу и вторая подопечная Плющенко Алена Косторная, у которой нашли несколько недокрутов. В результате в произвольной ее почти на 7 баллов обошла неподражаемая воспитанница профессора Алексея Мишина Елизавета Туктамышева.

- Я не была уверена в победе, поскольку присутствовала сильная конкуренция. Не видела, как откатала Алёна Косторная, не знала, какие баллы она получит. Вообще, немногие спортсмены сразу после проката могут быть уверены и сказать: я стал победителем. Для меня итоги турнира стали приятной неожиданностью, - сдержанно радовалась Императрица, как называют Лизу Туктамышеву болельщики.

А третье место заняла еще одна ученица Мишина Анастасия Гулякова. Так что учитель - Алексей Мишин, преподнес еще один урок своему ученику – Евгению Плющенко, которого он воспитал с малых лет и сделал двукратным олимпийским чемпионом. А если сюда еще добавить, что в соревнованиях мужчин «золото» завоевал перешедший к Мишину Михаил Коляда, то можно сказать, что профессор победил за явным преимуществом.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Фигурное катание. Этап Гран-при. Москва.Итоговая классификация.

Женщины. 1. Елизавета Туктамышева – 223,39. 2. Алёна Косторная – 220,78. 3. Анастасия Гулякова – 199,03. 4. Александра Трусова – 198,93. 5. Елизавета Нугуманова – 191,52… 7. Софья Самодурова (все – Россия) – 184,81.

Мужчины. 1. Михаил Коляда (Россия) – 281,89. 2. Морис Квителашвили (Грузия) – 275,80. 3. Пётр Гуменник – 268,47…

Пары. 1. Александра Бойкова / Дмитрий Козловский – 232,56. 2. Анастасия Мишина / Александр Галлямов – 225,80. 3. Аполлинария Панфилова / Дмитрий Рылов – 210,07…

Танцы. 1. Виктория Синицина / Никита Кацалапов – 217,51 балла. 2. Тиффани Загорски / Джонатан Гурейро – 206,91. 3. Анастасия Скопцова / Кирилл Алешин – 199,25…