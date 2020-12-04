Россиян предупредили о новой схеме кражи денег с банковских карт Фото: Александр ГЛУЗ

Мошенники придумали новую схему кражи денежных средств с банковских карт жителей России. Об этом предупредили эксперты банка ВТБ в пятницу, 4 декабря.

На этот раз злоумышленники рассылают своим жертвам фальшивые уведомления о якобы задолженностях за услуги ЖКХ, в которых указывают «реквизиты для оплаты». Когда клиент банка начинает процесс оплаты онлайн и вводит данные своей банковской карты на сайт, куда его приводят присланные злоумышленниками ссылки, то мошенники получали доступ к его банковскому счету.

- Если жертва игнорирует уведомление, то ей звонят якобы из «управляющей компании». Мошенники пытаются убедить клиента в наличие долга по квартплате и даже предупреждают о санкциях за него, - говорится в сообщении ВТБ, пишет РИА Новости.

Мошенники также предлагают сверить данные карты, с которой проводились предыдущие платежи, и совершить текстовую транзакцию с помощью СМС-сообщения.

- Данные о долгах по ЖКХ всегда есть в личном кабинете на сайте поставщиков коммунальных услуг. В крайнем случае, следует проверить корректность полученных сведений, - подчеркнул вице-президент ВТБ Алексей Киричек.

Ранее сайт Kp.ru рассказывал о новой схеме обмана жителей России по телефону. Начинает атака традиционным для злоумышленников образом, жертве сообщают о попытке украсть деньги с карты, но после этого человеку предлагают пойти в отделение банка.