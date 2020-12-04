В Кремле санкции против «Северного потока - 2» назвали недобросовестной конкуренцией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Кремле новые американские санкции против «Северного потока - 2» считают проявлением недобросовестной конкуренции. Россия сделает все возможное для защиты своих интересов и интересов международных коммерческих проектов. Об этом в пятницу, 4 декабря, сообщил во время беседы с журналистами пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал проект согласованного Конгрессом США военного бюджета страны на 2021 год, которые расширяет санкции в отношении трубопровода.

- В Кремле к этому относятся так же, как ко всем остальным санкционным устремлениям американской стороны. В контексте «Северного потока – 2» считаем это проявлением недобросовестной конкуренции, - подчеркнул Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что такими решения американская сторона противоречит принципам международной торговли и международного права. Москва, в свою очередь, будет делать все возможное, чтобы защитить свои права.

Ранее новые санкции со стороны Соединенных Штатов оценили в российской Госдуме. Там отметили, что они не имеют ничего общего с европейской безопасностью и только демонстрируют готовность США разрушить партнерские отношения с Европой.