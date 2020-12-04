Cанкции США против "Северного потока — 2" раскритиковали в Госдуме

В Госдуме раскритиковали новые санкции США против "Северного потока — 2". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новые санкции США, направленные против проекта "Северный поток — 2" оценили в Государственной думе. Депутаты отметили, что они не имеют ничего общего с европейской безопасностью.

"Это лишь демонстрирует готовность Вашингтона разрушить партнерские отношения с Европой в попытке добиться отказа от сотрудничества с Россией в газовой сфере. При этом в Европе откровенно устали от американского вмешательства и заявляют о намерении отстаивать свои интересы, в том числе, в области энергетической безопасности", - сказал член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

Ранее палаты конгресса США согласовали законопроект об оборонном бюджете, в который были включены расширенные санкции против "Северного потока — 2". Ограничения планируется распространить на фирмы, занимающиеся продажей, арендой или предоставлением трубоукладочных судов для строительства газопровода, сообщает РИА Новости.

Сергей Железняк уверенно заявил, что все энергетические проекты России, несмотря на частые попытки США их остановить, будут реализованы.

Напомним, что строительство газопровода «Северный поток-2» подразумевает прокладку двух нитей протяженностью более двух с половиной тысяч километров. Свое начало газопровод берет у побережья России, проходит через Балтийское море и заканчивается у берегов Германии. Ранее стало известно, что проект планируется завершить к концу 2020 года.