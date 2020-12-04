Пес Елизаветы II дорги Вулкан умер на 14-м году жизни. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Английская королева Елизавета II лишилась своей предпоследней собаки. Пес породы дорги по кличке Вулкан умер на 14-м году жизни.

Королева с детства держала собак. Елизавета очень любит породы корги и таксы, которые иногда скрещивались между собой, образуя новый королевский вид - дорги.

Почивший Вулкан был с королевой с 2007 года.

Сейчас с правительницей Англии остался только дорги по кличке Конфета, передает телеканал Sky News.

Как сообщает канал, заводить новых собак королева не планирует в силу преклонного возраста, потому как не хочет обременять кого-либо заботой о животных после своей смерти.

Сейчас Елизавете II 94 года, а ее мужу, принцу Филиппу, 99 лет.

Ранее стало известно, что ушел на пенсию главный мышелов Британии кот Палмерстон. Он официально объявил об этом на своей странице в Twitter. В своем послании пресс-секретарю министерства Саймону Макдональду усатый пенсионер отметил, что за годы службы он скрепил несколько меморандумов и наладил собственную разведывательную сеть для сбора данных, а теперь ему пора на заслуженный отдых.