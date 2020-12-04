Экономист дал оценку ситуации на валютном рынке Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эксперт РИСИ, кандидат экономических наук Михаил Беляев дал оценку ситуации на валютном рынке. Впервые со 2 сентября курс доллара опустился ниже 74 рублей.

Специалист полагает, что ждать падения сильно ниже не стоит. 74 рубля – это почти нижний предел, до которого может упасть американская валюта.

- Как показывает динамика последних месяцев, равновесная позиция рубля по отношению доллару — это где-то 75—76 рублей за доллар, — отметил специалист.

По его мнению, на ослабление доллара влияет политическая ситуация в США, Дональд Трамп еще до конца не передал свои позиции, а Джо Байден не принял полномочия главы страны.

Скорее всего, в ближайшие дни произойдет «коррекцию курса рубля по отношению к доллару».

- Возможно в моменте будет рост, но средняя ставка будет колебаться в пределах 75-76 рублей за доллар, - отметил экономист в беседе с RT.

Ранее аналитик спрогнозировала, как будет меняться курс доллара в декабре. Растущая нефть дает основание полагать, что рубль будет укреплять свои позиции.