Аналитик спрогнозировала, как будет меняться курс доллара в декабре Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Аналитик спрогнозировала, как будет меняться курс доллара в декабре. Растущая нефть дает основание полагать, что рубль будет укреплять свои позиции, прогнозирует заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Решение ОПЕК+ почти моментально сказалось на курсе рубля. Отечественная валюта прибавила по отношению к доллару и евро. Первый потерял 68 копеек, второй - 59 копеек.

Но вовсе не нефть главная причина для укрепления, прогнозирует Мильчакова. Куда больший эффект от регистрации вакцины в США, старта вакцинации в России.

Появилась надежда на скорейшее окончание пандемии. Все это способствует росту мировой экономики.

- Дорожающая нефть — значимый фактор для укрепления рубля, но не единственный, окончание пандемии гораздо важнее, - комментирует аналитик ФАН.

Но расслабляться рано, уверена она. Процесс укрепления может прекратиться в любой момент.

- Мы прогнозируем до конца декабря курс доллара в рамках 73–80 руб., курс евро — в диапазоне 89–94 руб. Цены на нефть ожидаем в рамках 46–51 долларов за баррель, — заключила Наталья Мильчакова.

Ранее сообщалось, что к закрытию Московской биржи 3 декабря доллар стоил на торгах ниже 75 рублей, сообщает "360".