Россия откажется от налогового соглашения с Нидерландами Фото: Иван ВИСЛОВ

По аналогии с Кипром и Люксембургом РФ может отказаться от налогового соглашения с Нидерландами. Налоги на вывод средств для российских резидентов в этой стране, в таком случае, поднимутся до 15%. Подобные меры Москва собирается ввести и для Мальты.

О планах Минфина РФ по денонсации соглашения сообщил РБК. В ходе переговоров министерство выдвинуло Амстердаму те же условия, что и Кипру с Люксембургом – увеличить до 15% налога для резидентов РФ.

«Существующее налоговое соглашение с Нидерландами предусматривает достаточно привлекательные налоговые условия и позволяет выводить прибыль из России, уплачивая налог по эффективной ставке 2–3%», — сообщил Минфин.

В России эта ставка намного выше – юрлица отдают 15% по дивидендам и 20% по процентам, уточнили в ведомстве. Поэтому многие предприниматели в РФ пользовались налоговым маневром для вывода денег за рубеж. В 2017 году, например, предприятия вывели 457 миллиардов рублей, а всего с 2017 по 2020 года – 1,2 триллиона рублей.

После того, как проект закона денонсации пройдет общественное обсуждение на портале проектов нормативных правовых актов, его рассмотрит Госдума. Полученные при принятии закона средства государство перенаправит на выполнение соцобязательств перед гражданами.