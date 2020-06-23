«Налоговый маневр» является однозначной поддержкой IT-сферы, заявил директор РАЭК

23 Июнь 2020 2020-06-23T21:40:18+03:00

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В ходе своего обращения к россиянам президент России Владимир Путин предложил провести налоговый маневр в IT-области, и заявил о необходимости бессрочного снижения налога на прибыль IT-компаний с 20 процентов до 3 процентов, а страховых взносов с 14 процентов до 7,6 процента.

Директор РАЭК Сергей Плуготаренко назвал эти 2 вопроса налогового манёвра для IT-отрасли наиболее значимыми. Он заявил, что России ская ассоциация электротехнических компании и отрасль в целом давно говорят о необходимости «изменения парадигмы регулирования ИТ-отрасли с "охранительно-запретительной" (существующей с 2012 года) - на "стимулирующую"», и выразил надежду именно сейчас, в 2020 году, произойдет «переключение» этой парадигмы.

По его словам, такие позитивные для IT-отрасли новости стали возможными благодаря консолидированной позиции самой отрасли. «Благодаря экспертами, профильным ассоциациями союзам, которые понимали важность данных изменений и боролись за них. Благодаря 2.5 млн ИТ-специалистам (…), которые показывали и доказывали, насколько цифровые и IT-решения стали важными для жизни граждан, бизнеса, госуправления. Ну и, конечно, благодаря работе профильного министерства, которое услышало призыв отрасли», - заявил он.

Плуготаренко также отметил помощь российских пользователей IT-решений и интернет-технологий, которые, по его словам, смогли быстро научиться использовать передовые IT-технологии и «продемонстрировать, что в сложные времена жители нашей страны могут работать, учиться, общаться в онлайне почти так же эффективно, как и в оффлайне».

ИСТОЧНИК KP.RU