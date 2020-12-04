Прикинувшаяся богачкой мошенница с Рублевки обманула людей на миллионы рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Рублевке завелась мошенница, которая ежемесячно зарабатывала до четырех миллионов, обманывая курьеров разных компаний, пишет «МК». За несколько лет женщина, которая играла роль богачки, обманула десятки человек. Однако Пресненский суд Москвы дал ей условный срок – 3,5 года.

Несколько лет назад о ней впервые написал на специализированном форуме владелец интернет-магазина по продаже техники. Мошенница заказала у него iPhoneX в максимальной комплектации и планшет с наушниками, но когда курьер приехал к дорогому коттеджу, выяснилось, что у нее нет с собой денег. Анна Шейко – так зовут девушку – заявила, что оформит банковский перевод.

Курьер удостоверился, что деньги отправлены и ушел. Но оплата не прошла, а спустя какое-то время девушка заявила, что вообще ничего платить не будет.

Когда десятки пострадавших от ее рук обратились в полицию, выяснилось, что Анна вообще ничем не брезговала – зарабатывала на люксовой косметике, брендовой одежде, мебели, часах. Все пострадавшие предъявили доказательства обмана – фото- и видеоматериалы.

В итоге суд признал ее виновной по статьям «мошенничество с использованием электронных средств платежа» и «мошенничество при получении выплат». Если уроженку Смоленска поймают еще хоть раз, она сядет в тюрьму.

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