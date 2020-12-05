Бориса Плотникова похоронят в Москве на Троекуровском кладбище

Артист Борис Плотников исполнил роль доктора Борменталя в картине "Собачье сердце" Фото: кадр из фильма.

Народного артиста России, Бориса Григорьевича Плотникова похоронят в субботу, 5 декабря 2020 года, на Троекуровском кладбище в Москве.

- Прощание и гражданская панихида с артистом пройдет в МХТ имени Чехова. Она начнется в 11:00, затем пройдет отпевание в Храме Николая Чудотворца. Похороны состоятся на Троекуровском кладбище, - сообщается на сайте МХТ.

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