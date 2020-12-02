Скончался артист Борис Плотников - доктор Борменталь из «Собачьего сердца»

Артист Борис Плотников исполнил роль доктора Борменталя в картине "Собачье сердце" Фото: кадр из фильма.

«Собачье сердце» вынесено в заголовок, чтобы читатель мгновенно понял, о ком идет речь - хотя, честно говоря, не очень хотелось так поступать. Безусловно, Владимир Бортко снял чудесный фильм, который любят почти все, кто его видел (а видели его десятки миллионов). Безусловно, Плотников там очень хорош, и украшает великолепный актерский ансамбль.

Вот только никаким не Борменталем он вошел в историю кино, а Сотниковым из «Восхождения» Ларисы Шепитько. Это признанный шедевр, один из лучших фильмов о войне не только в советском, но и в мировом кинематографе. Но немногие, по совести, рвутся его пересматривать (или вообще смотреть): он, в отличие от «Собачьего сердца», не поднимает настроение, а опустошает зрителя. Его очень редко показывают по центральным каналам даже на День Победы - телеканалам куда милее какой-нибудь «Воздушный извозчик» или «В бой идут одни «старики».

«Восхождение» - история про двух партизан, попавших в плен к фашистам. Сотников, несмотря на пытки, отказывается говорить о местонахождении партизанского отряда. Рыбак (в грандиозном исполнении Владимира Гостюхина) на все соглашается, становится полицаем, и более того - уже сам почти не понимая, что делает, становится непосредственным палачом своего товарища.

Центральная сцена в «Восхождении» - сцена казни пятерых человек на холмике, который в этой системе Голгофа. А Сотников в ней безусловно, Христос. И приходится признать, что в мире не так уж много актеров, которые так поразительно способны были бы сыграть эту роль. (Художником-постановщиком «Восхождения» был Юрий Ракша; еще он был живописцем, в его альбоме есть портрет Сотникова перед казнью, и мне в моем детстве казалось, что это самый страшный портрет на свете. Сейчас нашел - и снова вздрогнул; а ведь, надо сказать, Ракша очень точно улавливает пронзительный, невероятный взгляд Плотникова).

Борис Плотников в фильме "Восхождение" Фото: кадр из фильма.

Стоит ли говорить, что «Восхождение» только чудом запустили в производство: советское киноначальство мигом раскусило замысел Шепитько. Она специально хотела найти актера, похожего на Христа - и ассистент, обшаривавшая провинциальные театры, неожиданно отыскала в свердловском ТЮЗе 25-летнего Плотникова. Борис не поверил, когда ему пришла телеграмма с приглашением на пробы - счел, что его разыгрывает приятель. Поверил и отправился в Москву, только когда телеграмму прислали в третий раз. Шепитько, отсмотревшая уже сотни актеров, поняла, что наконец нашла то, что нужно. Но, поскольку от нее требовали нормальное кино про партизан, «без Иисусика», она сделала для худсовета отдельную кинопробу, где Плотников был загримирован под сурового бойца - и лишь тогда его утвердили на роль.

Уж не будем рассказывать, с какими мучениями «Восхождение» пришлось протаскивать через цензуру на экраны - но Шепитько всех победила, и фильм получил главный приз на фестивале в Западном Берлине. Стоит ли говорить, что жизнь Плотникова перевернулась?

Вскоре после «Восхождения» его позвал в Театр Сатиры Валентин Плучек. Там Плотников познакомился с Андреем Мироновым, который не только играл на сцене, но и ставил спектакли сам - и во всех своих своих самостоятельных постановках давал Плотникову роли. Однако нельзя сказать, что все складывалось сказочно: через десять лет, по словам самого Бориса Григорьевича, он оказался «как бы не у дел», из хороших ролей остался только Петя Трофимов в «Вишневом саде» на малой сцене. И тут ему позвонили из Театра Советской армии и сказали, что есть шанс сыграть князя Мышкина в «Идиоте». Просто у театра гастроли во Владивостоке, а актер, играющий Мышкина, ехать туда не может. Всего четыре спектакля! Без репетиций, вы только выучите текст, а наш ассистент покажет вам, где стоять на сцене!..

Какая-то безумная ситуация. Но Плотников мечтал сыграть князя Мышкина уже много лет - и рванулся во Владивосток. После чего перешел в Театр Советской армии и исполнил эту роль еще почти 200 раз.

Борис Плотников в фильме "Дикая охота короля Стаха" Фото: кадр из фильма

И в театрах (а Борис Григорьевич потом служил в МХТ), и в кино ему довелось сыграть много ролей, и не скажешь, что они были плохие. В театре - Шекспир, Островский, Чехов, Мольер, Булгаков, Гоголь. В кино - Несчастливцев в «Лесе» Владимира Мотыля (несчастливом фильме, положенном на полку и выпущенном лишь в 1988 году, когда он потерялся на фоне более громких и актуальных картин), царевич Алексей в громкой американской телепостановке 1986 года «Петр Первый», «Гамбринус» Дмитрия Месхиева, «Дикая охота короля Стаха» Валерия Рубинчика…

Но вот если говорить о славе… Театральными постановками сердца зрителей со всей страны не завоюешь. А в фильмографии Плотникова суперхит оказался ровно один - «Собачье сердце».

Впрочем, Борис Григорьевич вовсе не ради славы пошел в актеры: просто он с детства очень хотел играть. Его талант когда-то не рассмотрели ни в приемной комиссии Ленинградского театрального института, ни в Школе-студии МХАТ - и в результате он поступил в куда менее престижное Свердловское театральное училище, не сулившее перспективу всемирной известности. Благодаря «Восхождению» Плотников ее добился, но вряд ли сам себя считал звездой, и вряд ли ему это было нужно. В конце концов, куда важнее была любовь к профессии, внимательное, очень вдумчивое отношение ко всем персонажам. И то, что его с полным правом можно было назвать изумительным и очень тонким артистом.