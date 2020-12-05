В Волоколамске задержали подозреваемых в убийстве семьи

В Волоколамске задержали подозреваемых в тройном убийстве. Фото: ГСУ СК по Московской области. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По подозрению в убийстве семьи в Волоколамске задержаны трое мужчин. Об этом сообщила представитель Главного следственного управления (ГСУ) СК РФ по Московской области Ольга Врадий. Она отметила, что мотивом убийства стали обвинения мужчин в поджоге.

"В результате слаженной и грамотной работы по горячим следам установлено и задержано трое подозреваемых. Ими оказались двое жителей Москвы 1989 и 1980 годов рождения, а также житель Солнечногорска 1993 года рождения", - сообщила Врадий агентству ТАСС.

Подозреваемых допросили и они дали признательные показания. Убийство, по словам преступников, они совершили в ходе конфликта из-за взаимных претензий, высказанных потерпевшими по поводу причастности мужчин к поджогу их дачного дома, в чем те отказывались признаться.

Криминалистами ГСУ СК России по Московской области осмотрел сгоревший автомобиль убитых и подозреваемых, а также заброшенный дом, в котором обнаружили тела троих человек. В ходе обыска изъяли оружие, из которого и производились выстрелы.

Напомним, что 4 декабря в Волоколамске в заброшенном доме были обнаружены обгоревшие тела троих человек: семейная пара и их 16-летняя дочь. Неподалеку от дома стоял их сгоревший автомобиль.

Семья перестала выходить на связь после того, как уехала на дачу. Полиция начала поиски.