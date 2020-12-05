Суд арестовал выбросившую младенца из окна беременную москвичку Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве Щербинский суд заключил под стражу местную жительницу, находящуюся на седьмом месяце беременности, которая выбросила из окна новорожденную дочь своей подруги. Она будет находиться под стражей до 4 февраля, сообщили агентству ТАСС в пресс-службе суда в субботу, 5 декабря.

- Судья удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Дарье Шавелкиной, обвиняемой по статье за убийство малолетнего. Срок ареста – до 4 февраля следующего года, - говорится в сообщении.

Напомним, что ужасная трагедия произошла в минувшую пятницу в Троицком округе в Новой Москве. Беременная убила маленькую дочь своей подруги, выбросив ее из окна 13-ого этажа. После падения двухмесячная малышка скончалась на месте. Виновница трагедии позже заявила, что сделала это «на эмоциях».