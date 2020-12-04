«Все произошло на эмоциях»: появились подробности ЧП в Москве, где беременная выкинула дочь подруги из окна Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Ужасное преступление случилось в Троицком округе в Новой Москве в пятницу, 4 декабря. Беременная москвичка убила маленькую дочь своей подруги, выбросив ее из окна 13-ого этажа. Как стало известно сайту kp.ru, после пандемия малышка погибла на месте, а женщина в своем оправдание заявила, что совершила убийство «на эмоциях».

Произошло это в квартире матери убитого младенца, куда будущая горе-мамаша пришла в гости. Что именно там случилось, неизвестно: в какой-то момент женщина открыла окно и выбросила в него ребенка.

- Я не хотела это делать. Все произошло на эмоциях!, - сообщила позже убийца, признав свою вину в содеянном. За это преступление ей грозит до 20 лет лишения свободы.

Выяснилось, что сама преступница из неблагополучной семьи и несколько лет назад стояла на учете в отделе ПДН полиции. Источник «КП» в следствии сообщил, что в школьном возрасте у нее были проблемы с наркотиками, но уголовное дело тогда не возбудили.

Теперь следствию предстоит установить, находилась ли женщина в состоянии алкогольного опьянения или под действием наркотиков в этот роковой день.

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