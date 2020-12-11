Коронавирус в Москве, последние новости на 11 декабря 2020 года: новых ограничений к праздникам вводить не будут

Между тем в Москве вовсю идет вакцинация от ковида «Спутником V» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Накануне столичный оперштаб сообщил о 6730 новых выявленных случаев коронавируса в Москве. Два дня до этого показатель держался в районе отметки в пять тысяч, однако, строить надежды о победе над инфекцией все еще рано. Кроме того, растет и число госпитализаций. В последней статистике сообщалось о 1663 пациентам, которым потребовалась помощь в условиях стационара.

— Напоминаем о необходимости соблюдения домашнего режима горожанам старше 65 лет и москвичам с хроническими заболеваниями, — сообщает оперативный штаб по противодействию распространения коронавируса в Москве.

По загруженности больничных коек столица оказалась на 70-м месте в России. Этого удалось добиться благодаря мощной лабораторной системе и тем объемам исследований, которые она может проводить. Ситуацию власти оценивают как стабильную.

Между тем в Москве вовсю идет вакцинация от ковида «Спутником V». Власти позаботились о том, чтобы записаться на прививку было удобно. Сделать это можно по телефону, через мобильное приложение для смартфона или на сайте. Подробная инструкция в нашем материале.

Скоро в столице расширят перечень вакцинированных от коронавируса. Об этом заявил Сергей Собянин. Массовую вакцинацию решили начать с работников социальной сферы. В дальнейшем записаться на укол смогут люди из группы риска.

Дополнительных ограничений в связи с пандемией на Новый год вводить не будут. Таким решением также поделился мэр Москвы. Массовых мероприятий не будет, но гулять никто не запрещает.

В столичном регионе начали работать горнолыжные курорты. Даже в будний день там много людей. И это пока что открыты не все склоны. Корреспондент «Комсомолки» побывал на открытии горнолыжки и делится впечатлениями.

ЧИТАЙТЕ ТАТКЖЕ

Вакцинация от коронавируса начинается по всей России: прививать будут без перерыва на каникулы

Препарат “Спутник V” завезли даже в самые отдаленные регионы России (подробности)