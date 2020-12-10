Вакцинация от коронавируса начинается по всей России: прививать будут без перерыва на каникулы

Препарат “Спутник V” завезли даже в самые отдаленные регионы России, чтобы уже на этой неделе приступить к всеобщей вакцинации от коронавируса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Регионы России готовы к старту вакцинации от коронавируса. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании проектного комитета нацпроекта «Здравоохранение».

Накануне, в краях, областях и республиках получили первые партии “Спутника V”, разработанного институтом им. Гамалеи. Пока это небольшие объемы - губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отчитался о получении 1200 доз двухкомпонентной вакцины, по 1000 доз привезли в Астраханскую и Свердловскую области. Остальные территории получили примерно такие же партии. При этом Татьяна Голикова уточнила, что на этой неделе в регионы поступит 7800 доз второй отечественной вакцины "ЭпиВакКорона", которая разработана новосибирским научным центром "Вектор". По заверениям производителей, за ближайшие три месяца - декабрь, январь и февраль - в гражданский оборот поступит 6,9 миллиона доз "Спутника V". Объем поставок "ЭпиВакКороны" пока уточняется.

Первыми защиту от коронавируса получат врачи, работающие в “красных зонах”, учителя, воспитатели детских садов, социальные работники и сотрудники правоохранительных органов. То есть те, кто по долгу службы контактирует с большим количеством людей. Вакцинация будет бесплатной и добровольной.

На первых парах регионам надо будет отработать логистику - с помощью специальных морозильных камер обеспечить хладовую цепь, чтобы вакцина сохраняла свои качества. Для этого она должна хранится при температуре около -20 градусов по Цельсию, а время для транспортировки в больницы не может превышать 2 часов. Кроме того, на местах необходимо правильно организовать работу прививочных пунктов, чтобы развести потоки людей.

Со временем, когда будет произведено достаточное количество вакцины, привиться смогут уже все желающие. Поскольку “Спутник V” двухкомпонентная вакцина, то есть для формирования нужны два укола с разницей в 21 день, Татьяна Голикова обратила внимание, что прививочная кампания не должна приостанавливаться на время новогодних праздников. Чтобы человек, который сделал первую прививку до длинных январских каникул, знал, что даже в разгар каникул он получит второй укол точно по расписанию.

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