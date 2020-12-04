В проект оборонного бюджета США включены санкции против Турции из-за С-400

Проект военного бюджета США согласован обеими палатами конгресса Фото: REUTERS

Проект военного бюджета США на 2021 финансовый год (начался в Штатах 1 октября), согласованного обеими палатами американского конгресса, предполагает введение санкций против Турции из-за приобретения Анкарой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, а также расширение ограничений в отношении газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток».

При этом сенат отозвал свою предыдущую поправку, которая позволяла президенту страны отказаться от применения санкций, если такое решение отвечает национальным интересам Соединенных Штатов. Он должен будет их ввести в течение одного месяца с того момента, как законопроект обретет статус закона и вступит в силу.

«Не позднее чем через 30 дней с момента вступления в силу настоящего закона президент должен ввести пять или более санкций», - говорится в документе.

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