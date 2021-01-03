На похоронах в городе индийском городе Мураднагар в штате Уттар-Прадеш при обрушении крыши крематория погибли восемнадцать человек.На место происшествия прибыли спасатели, им удалось достать 38 человек из под завалов. Сотрудники национальных сил реагирования на стихийные бедствия, местные полицейские и бойцы пожарной части продолжают операцию по поиску людей и разбору завалов, сообщил телеканал NDTV.Пострадавшим при происшествии оказана первая медицинская помощь.Президент и премьер-министр Индии в Twitter выразили свои соболезнования семьям погибших. Главный министр штата Уттар-Прадеш Йоги Адитьянатх распорядился оказать финансовую поддержку в размере 200 тысяч рупий (2,7 тысячи долларов) семьям каждого пострадавшего.Местным власти будут расследовать причины трагедии. Доклад будет представлен министру штата.