В морозную погоду менять маски следует чаще, а каждые полчаса надо снимать маску и давать коже лица дышать, чтобы избежать заболеваний кожи, заявил заведующий лечебно-диагностическим отделением клиники кожных и венерических болезней Сеченовского университета, врач-дерматолог, кандидат медицинских наук Николай Арсентьев.Врач объяснил, что маска на лице создаёт эффект \\"парника\\", при котором на коже появляется конденсат из-за разницы между теплым дыханием под маской и холодным наружным воздухом. При появлении проблем с кожей врач призывает обратиться к дерматологу и не назначать себе лечение самостоятельно.Доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Елена Малинникова напомнила в разговоре с РИА Новости, что носить маску следует только в помещении и на улице в случае скопления людей. Специалист отметила, что на улице можно обойтись без маски, особенно зимой, так как вирус не летает в воздухе просто так.- Дышать воздухом без маски на улице можно и нужно. Но там, где есть скопление людей, маска необходима. Она действительно защищает, - добавила Малинникова.Ранее врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала сайт KP.ru, почему опасно на морозе надевать маску второй раз.