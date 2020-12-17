Врач рассказала, почему опасно зимой надевать маску второй раз

Одноразовые маски нужно носить строго не больше 2-х часов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Масочный режим в столице и Подмосковье сохраняется, а значит, мы обязаны носить средства защиты в общественных местах, в транспорте и на улице, если вокруг много людей. Но на морозе маска внутри быстро становится влажной от дыхания - и, по идее, ее необходимо менять. Надевать и снимать ее на холоде из-за шапки неудобно... О каких особенностях ношения СИЗов зимой нужно знать, мы расспросили врача, к.м.н., автора популярного блога и канала DoctorPavlova Зухру Павлову.

Одноразовая маска при неправильном применении может стать «биологической угрозой» для самого человека.

- В воздухе всегда циркулирует множество вирусов и бактерий, а при дыхании или когда мы чихаем и кашляем, выделяется аэрозоль из мельчайших капелек, слизь и слюна. Все это на поверхности маски формирует питательную среду для быстрого размножения тех самых бактерий из внешней среды. К тому же под маской нашим же дыханием обеспечивается циркуляция теплого воздуха, влажность, что максимально способствует тому, чтобы бактерии развивались, а потом попадали в наш организм. Поэтому одноразовые маски нужно носить строго не больше 2-х часов, - поясняет врач Зухра Павлова.

Часто люди кладут свою одноразовую маску в карман (ведь в магазине ее успели поносить всего-то 15 минут, а еще нужно зайти в три места), потом достают и снова ей пользуются.

- Но пока маска лежала у вас в кармане, или даже была в целлофановом пакетике, она была прекрасной «лабораторной чашкой» для размножения абсолютно любых бактерий. Потом мы эту заполненную микроорганизмами маску надели на себя, поносили, она стала натирать кожу лица, а почесавшись, например, мы можем кожу повредить. Таким образом создадутся еще одни «ворота» для того, чтобы вредная микрофлора попала с маски прямо в наш организм, уже не только при дыхании, но и через повреждения на коже, - предупреждает врач Зухра Павлова.

! Важно. Если уж вы достали маску из кармана или пакета для повторного использования, хотя бы обработайте ее распыляющимся дезинфицирующим средством.

Лайфхаки для безопасности маски

1. Поскольку маску носить в людных местах на улице предписано и зимой, то, чтобы не создавать парниковый эффект от дыхания под маской, можно применить ту же хитрость, которой уже научились люди в очках. Резинки маски надевать за уши перекрещенными. Тогда по бокам маски появятся такие «кармашки» для вентиляции. Будет легче дышать, не будет благоприятной для размножения бактерий среды. Когда выйдите на улице из скопления людей и маску снимите, при таком ношении лицо не начнет сразу мерзнуть, не будет повреждений кожи, ведь под средством защиты была достаточная вентиляция.

2. Тканевую многоразовую маску можно продезинфицировать в микроволновке. Тогда все микроорганизмы погибнут. ВАЖНО, чтобы на маске или внутри нее не было никаких металлических элементов!

3. Тканевую маску нужно надевать чистую каждый день. Стирать маски необходимо в тот же день при температуре не ниже 60 градусов. Затем хорошо прогладить утюгом.

4. Если на улице вы закрываете нос и рот шарфом, то это создает барьерную защиту со внешней средой по примеру тканевой маски. Но помните и о том, что в таком случае шарф нужно регулярно стирать, а не носить весь сезон бессменно.

5. Правильнее взять с собой на день несколько тканевых масок, чтобы менять их по мере увлажнения. Использованную маску лучше положить в пакет, побрызгать туда антисептиком, потом пакет завязать и так донести до дома, где сразу отправить в стирку.

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