Зарегистрировать российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» решили только после того, как была доказана ее эффективность и безопасность. Так замминистра здравоохранения Виктор Фисенко ответил на заявления о том, что российский препарат не проверен.«Российская вакцина «Спутник V» в ходе клинических исследований и масштабной вакцинации населения показывает высокую эффективность и безопасность», заявил замглавы ведомстваФисенко также обратил внимание на то, что решение о регистрации вакцины принималось, в том числе с учетом данных о безопасности применения аденовирусной векторной платформы, которую центр имени Гамалеи использовал для создания других вакцин.Напомним, накануне на Украине партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» инициирует сбор подписей граждан за возможность регистрации в стране российской вакцины «Спутник V». Незадолго до этого председатель политсовета партии Виктор Медведчук обсуждал с президентом России Владимиром Путиным возможность использования препарат в незалежной. Однако после этого украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что будет ждать другой вакцины, от коллег из других стран.