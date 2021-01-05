В Норвегии умерли два человека после прививки от коронавируса вакциной американской компании Pfizer и ее немецкого партнера BioNTech. Об этом сообщило Норвежское агентство лекарственных средств.«5 января мы получили два сообщения о смертях, произошедших через несколько дней после вакцинации», - говорится в заявленииКак сообщил представитель агентства, в настоящее время норвежские власти начали расследование того, является ли вакцина причиной смерти или же это совпадение. По его словам, на данный момент в стране прививают людей из групп риска, у которых слабое здоровье и присутствуют серьезные заболевания.Вакцинация с использованием препарата компаний Pfizer и BioNTech, стартовала в стране 27 декабря 2020 года. Первыми в стране были привиты жители дома престарелых в Осло.Напомним, днем ранее стало известно о смерти португальской медработницы, которая умерла в возрасте 41 года спустя 48 часов после прививки вакциной Pfizer и BioNTech. Незадолго до этого врач в Мексике была госпитализирована в отделение интенсивной терапии после вакцинации от коронавируса препаратом данной фирмы, также в Болгарии зафиксировали четыре случая побочных эффектов после этой вакцины.