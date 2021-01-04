Четыре случая побочных эффектов зафиксированы в Болгарии после прививки от коронавирусной инфекции американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech. Об этом сообщил директор Агентства по лекарственным средствам Богдан Кирилов.«Побочные эффекты были легкими и умеренными, испытавшие их люди уже восстановились», - приводит его слова Болгарское национальное радио.Кирилов уточнил, что двое вакцинированных почувствовали боль, еще один сообщил о головокружение после прививки, у другого слегка поднялась температура тела.Кампания вакцинирования началась в Болгарии 27 декабря. К понедельнику, 4 января, в стране были привиты около пяти тысяч человек. Речь идет о медиках и сотрудниках сферы здравоохранения.Кроме того, 4 января, в Болгарию прибыла вторая партия вакцины Pfizer и BioNTech из 25 тысяч доз. Главы Министерства здравоохранения страны Костадина Ангелова сообщил о планах начла массовой вакцинации в феврале-марте этого года, отметив, что в первую очередь будут прививать пожилых людей.Напомним, накануне врач в Мексике была госпитализирована в отделение интенсивной терапии после прививки от коронавируса вакциной Pfizer и BioNTech. Как сообщалось, после терапии у нее наблюдались кожная сыпь, конвульсии, мышечная слабость и затрудненное дыхание в течение 30 минут после введения