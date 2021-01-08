Действующий президент США Дональд Трамп, которому уже через две недели придется уступить Овальный кабинет в Белом доме демократу Джозефу Байдену, пообещал сосредоточиться на мирной передаче власти новой администрации.В своем обращении к согражданам он заявил, что после того, как конгресс утвердил результаты выборов, «новая администрация начнет свою работу 20 января».«Мое внимание теперь сосредоточено на обеспечении плавной, организованной и безболезненной передачи власти», - подчеркнул уходящий американский лидер.По его словам, страна «прошла через очень сложные, и эмоции зашкаливают», однако «сейчас нужно умерить свой пыл и восстановить спокойствие».Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, Трамп выступил с публичным заявлением впервые событий в Вашингтоне. Он осудил поведение своих сторонников, взявших штурмом Капитолий, и заявил, что участники беспорядков, которые накануне ворвались в конгресс и устроили там погром, «заплатят за это». Двухминутное видеообращение Трампа к американцам опубликовано на его странице в Twitter.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКонгресс утвердил итоги выборов в США: у Трампа не осталось шансов, а у Байдена – препятствийПоздней ночью Конгресс США, продолживший после штурма Капитолия заседание обеих палат, утвердил результаты голосования Коллегии выборщиков. Все возражения по исходу выборов президента в тех или иных штатах были отклонены (подробности).ТЕМ ВРЕМЕНЕМКак выглядит Капитолий после штурма: фото и видео хаоса в Конгрессе СШАНесогласные с результатами президентских выборов сторонники Трампа устроили штурм Капитолия. Показываем, как выглядит здание Конгресса США после погрома (подробности).