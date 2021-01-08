Действующий президент США Дональд Трамп прервал молчание и впервые после вчерашних событий в Вашингтоне выступил с заявлением, в котором осудил поведение своих сторонников, взявших штурмом Капитолий. Двухминутное видеообращение главы Белого дома к согражданам опубликовано на его странице в Twitter.«Как все американцы, я разгневан произошедшим кошмарным насилием и беззаконием», - сказал Трамп.По его словам, «Америка всегда была и должна оставаться страной закона и порядка», а участники беспорядков, которые накануне ворвались в конгресс и устроили там погром, «заплатят за это».При этом Трамп отметил, что понимает «разочарование» протестующих, поскольку он сам и его избирательный штаб пытались оспорить итоги выборов, «защищая американскую администрацию».Однако теперь, когда конгресс утвердил результаты голосования, «новая администрация придет к власти 20 января», и Трамп пообещал «сосредоточиться» на том, чтобы передача власти прошла «безупречно».Напомним, как писал сайт kp.ru, несмотря на массовые протесты сторонников Трампа, накануне конгресс утвердил победу демократа Джо Байдена на президентских выборах.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕГлавное о политическом кризисе в США: кто теперь президент, и затаскают ли Трампа по судамСобытия 6 января в Вашингтоне потрясли не только Америку, но и весь мир. Ведь в цитадель американской демократии ворвались протестующие, которые пытались оспорить результаты президентских выборов. «Комсомолка» отвечает на главные вопросы о случившемся и его последствиях (подробности).ТЕМ ВРЕМЕНЕМКак выглядит Капитолий после штурма: фото и видео хаоса в Конгрессе СШАНесогласные с результатами президентских выборов сторонники Трампа устроили штурм Капитолия. Показываем, как выглядит здание Конгресса США после погрома (подробности).