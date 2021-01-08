Ученые из Великобритании официально подтвердили, что коронавирусная инфекция может перейти в затяжную стадию. В своем исследовании, опубликованном в пятницу, 8 января, в журнале Express, специалисты из британского Национального Института по Здоровью и Уходу перечислили симптомы, которые помогут распознать затяжную форму заболевания.Ученые отмечают, что затянувшийся коронавирус может протекать дольше 12 недель. При этом диагностировать его весьма тяжело, поскольку перечень симптомов сильно варьируется. Например, большой может испытывать боли в грудной клетке, учащенное сердцебиение, постоянное недомогание, а также страдать от сильного кашля. В таком состоянии у пациента нередко наблюдаются неврологические симптомы, например, нарушение сна или головокружение.Пациенты с подтвержденным диагнозом затяжного коронавируса также жаловались на проблемы с желудочно-кишечным трактом, боли в мышцах и суставах и сыпь на коже.В статье ученых отмечается, что данные признаки заболевания могут проявляться у заразившегося коронавирусом пациента на протяжении длительного времени, даже если кажется, что самая тяжелая часть болезни уже прошла.Как ранее писал сайт kp.ru, ученые изучили, как восстанавливаются перенесшие коронавирусной инфекцию в легкой форме пациенты и предположили, что COVID-19 может стать хроническим заболеванием.