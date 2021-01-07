Ученые из Нидерландов и Бельгии в ходе своего исследования изучили, как восстанавливаются перенесшие коронавирусной инфекцию в легкой форме пациенты и предположили, что COVID-19 может стать хроническим заболеванием. По их данным, осложнения могут начаться даже через несколько недель или месяцев после выздоровления от инфекции.Одна из перенесший коронавирус жительниц Москвы рассказала в интервью сайту mk.ru, что до того, как столкнулась с инфекцией, считала себя здоровым человеков. Коронавирус она перенесли в легкой форме, но несколько месяцев после выздоровления страдала от последствий заболевания: пациентка похудела на 15 килограммов, перестала есть мясо из-за «неприятного запаха, и каждый два дня чувствовала приступы тошноты.Издание сообщает, что ученые изучили данные 1837 перенесших коронавирус пациентов, средний возраст которых составлял 47 лет. Все они лечились амбулаторно, однако жалобы на последствия коронавируса сохранились в течение трех месяцев. Около 98% пациентов продолжали долгое время после выздоровления испытывать усталость, 90% жаловались на мышечную слабость, 88% столкнулись с проблемами со сном, еще 87% - с болевыми ощущениями. Многие испытуемые сообщили, что их производительность труда снизилась. При этом до коронавируса они крайне редко испытывали проблемы со здоровьем.Ученые сообщили, что такие данные могут свидетельствовать о недостаточной реабилитации пациентов, приболевших коронавирусом в легкой форме. Они предложили считать тех, кто страдает от последствий коронавируса 12 и более недель, хроническими больными.