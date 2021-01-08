Власти Дании временно ограничили въезд и выезд из государства на фоне стремительного распространения коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу, 8 января, сообщил министр иностранных дел страны Йеппе Кофод в ходе пресс-конференции.- Более заразный штамм коронавируса может быть завезен в Данию из других государств, власти этого опасаются. С этого дня все государства рассматриваются как «красные» из-за сложной эпидемиологической ситуации. Мы настоятельно не рекомендуем поездки в любые страны, в том числе деловые, - подчеркнул глава ведомства.Министр отметил, что правительству королевства необходимо выиграть время, чтобы вакцинировать как можно больше человек. Поэтому власти Дании приняли решение временно ужесточить правила на въезд и выезд. Исключения составят поездки к тяжелобольным родственникам и доставка товаров. Строгие ограничения на поездки будут действовать до 17 января этого года.До этого момента на территорию Дании не могли въезжать иностранные граждане без очевидной цели и отрицательного теста на наличие коронавирусной инфекции. Теперь больше нельзя будет въехать в Данию для работы по хозяйству или для учебы.Сокращаются также сроки действия справки об отсутствии заболевания. Теперь тест должен быть сделан не более чем одни сутки до въезда на территорию страны. При этом данное требование касается не только туристов, но и жителей королевства, которые возвращаются домой из других странны.Ранее сайт Kp.ru сообщал, что лондонский мэр Садик Хан объявил о чрезвычайной ситуации в столице Великобритании из-за угрозы переполнения медицинских учреждений на фоне пандемии коронавирусной инфекции.