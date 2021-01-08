В России с 1 марта текущего года появится новый дорожный знак, который будет предупреждать автомобилистов о работе фото- и видеокамер, фиксирующих нарушения правил дорожного движения. О данном знаке сообщается в постановлении правительства страны, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу, 8 января.Дорожный знак «Фотовидеофиксация» будут устанавливать на автомобильных трассах вне населенных пунктов в 150–300 метрах от начала снимаемого участка дороги. Он также появится на въездах в населенные пункты.Предполагается, что данные дорожный знак заменит привычные таблички с изображением камеры.Как ранее сообщал сайт kp.ru, с 1 марта 2021 года МВД России аннулирует диагностические карты технического осмотра машин, если установится, что автомобиль на самом деле не прошел технический осмотр.