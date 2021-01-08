С 1 марта текущего года министерство внутренних дел России будет аннулировать диагностические карты технического осмотра автомобилей, если выяснится, что на самом деле автомобили данные ТО не прошли. Об этом свидетельствует новая редакция закона о техническом осмотре транспортных средств.Отметка об аннулировании диагностической карты будет автоматически вноситься в Единую автоматизированную информационную систему технического осмотра. При этом операторам, которые выдали такую карту без реально проведенного технического осмотра, будет грозить ответственность по статье за нарушение в области технического осмотра транспортных средств. Наказание по данной статье представляет собой штраф от ста до трехсот тысяч рублей.Новая редакция закона предусматривает и другие изменения в процедуре ТО автомобилей. С 1 марта 2021 году процесс осмотра будут фиксировать на камеру. Соответствующие симки машин затем передадут в ЕАИС ТО вместе с координатами места нахождения автомобиля, датой и временем начала и окончания диагностики.Диагностическую карту ТО теперь будут выдавать в электронном виде, однако владельцы автомобилей при желании смогут получить и бумажный вариант документа.