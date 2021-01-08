Американское министерство юстиции обвинило конгрессмена-республиканца от Западной Виргинии Деррека Эванса в участии в беспорядках в Вашингтоне и штурме Капитолия в минувшую среду. Об этом в пятницу, 8 января, сообщил представитель министерства Кен Колл.- Конгрессмен в среду в соцсетях вел прямую трансляцию захвата Капитолия сторонниками Трампа и поддерживал протестующих. Его обвиняют в незаконном проникновении на запрещенную к проходу территорию, - сообщил представитель Минюста США.Республиканец Деррек Эванс был приведен к присяге в качестве избранного представителя палаты делегатов штата Западная Виргиния только в декабре текущего года.Напомним, в среду протестующие сторонники Трампа вскоре после митинга штурмом ворвались в здание американского Капитолия. В результате устроенных ими беспорядков в Вашингтоне погибли пять человек, более 50 были задержаны. На этом фоне лидеры демократов в сенате призвали к импичменту Трампу. Отстранение республиканца от должности поддержали более 200 законодателей.