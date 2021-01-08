Более 200 законодателей американского Конгресса поддерживают отстранение президента США Дональда Трампа от его должности. Об этом в пятницу, 8 января, сообщает телеканал NBC News.По данным канала, почти все голосующие за отстранение республиканца законодатели относятся либо к Демократической партии, либо к числу независимых членов Конгресса. В рядах поддерживающих импичмент есть лишь один представители партии республиканцев - Адам Кизингер от штата Иллинойс.Сообщается, что палата представителей может проголосовать по импичменту Трампу в середине следующей недели.Напомним, в минувшую среду протестующие сторонники Дональда Трампа вскоре после митинга устроили беспорядки в Вашингтоне и штурмом взяли Капитолий. В результате от огнестрельного ранения погибла женщина-ветеран, еще три человека умерли в ходе беспорядков от причин, не связанных с насилием. Позже стало известно о смерти одного сотрудников Капитолия США.На этом фоне демократы призвали к импичменту Трампа или его отстранению по поправке конституции о недееспособности президента.