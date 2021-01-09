Спасатели, работающие на месте схода лавины в районе горнолыжного комплекса «Гора Отдельная» в Норильске, нашли под толщей снега еще одного живого человека – женщину, которая оказалась настолько хрупкой, что ее сначала приняли за подростка. Пострадавшую передали медикам «Скорой помощи».Через некоторое время после сообщения о том, что из-под лавины извлекли 14-летнего парнишку, пресс-служба регионального главка МЧС уточнила, что «достали не мальчика, а молодую женщину».«Она хрупкого телосложения, приняли за подростка. Передана врачам», - пояснили в МЧС.Напомним, как писал сайт kp.ru, вечером 8 января снежная лавина накрыла несколько домиков горнолыжной базы в Красноярском крае. Поисково-спасательные работы на месте продолжаются.Ранее сообщалось, что спасатели нашли семью из четырех человек, еще двое смогли выбраться из снежной ловушки самостоятельно.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНа севере Красноярского края на горнолыжную базу сошла снежная лавинаНа севере Красноярского края, недалеко от Талнаха (часть Норильска, находится в 28 километрах от большого города) на горнолыжную базу «Гора Отдельная» сошла снежная лавина. По предварительным и пока не уточненным данным, лавина накрыла пять или шесть деревянных домиков, в которых могут находиться люди. Предположительно шесть человек, среди которых двое детей (подробности).