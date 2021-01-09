После схода лавины в районе горнолыжного комплекса «Гора Отдельная» под Норильском, в результате чего погиб как минимум один человек, сотрудники регионального главка Следственного комитета России (СКР) возбудили уголовное дело.Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия. В сообщении уточняется, что уголовное дело возбуждено «по признакам преступления, предусмотренного п.«в» ч.2 ст.238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», передает ТАСС.Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее стало известно, что работающие на месте трагедии спасатели обнаружили под снегом тело женщины, мамы ранее найденного и доставленного в больницу подростка. Поисково-спасательная операция продолжается: под лавиной остаются еще два человека – муж погибшей и их полуторагодовалый сын. Спасенный мальчик получил очень серьезные травмы и находится в тяжелом состоянии.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНа севере Красноярского края на горнолыжную базу сошла снежная лавинаНа севере Красноярского края, недалеко от Талнаха (часть Норильска, находится в 28 километрах от большого города) на горнолыжную базу «Гора Отдельная» сошла снежная лавина. По предварительным и пока не уточненным данным, лавина накрыла пять или шесть деревянных домиков, в которых могут находиться люди. Предположительно шесть человек, среди которых двое детей (подробности).