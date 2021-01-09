Человеком, которого спасатели извлекли из-под снега на месте схода лавины в районе горнолыжного комплекса «Гора Отдельная» под Норильском, все-таки оказался 15-летний парнишка, а не молодая женщина, как сообщалось ранее.«Спасенный – 15-летний подросток. У него множественные переломы, обширное обморожение, находится в шоковом состоянии», - рассказал в эфире телеканала «Россия-24» начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Норильска Евгений Панферов.Кроме того, по его словам, спасателям удалось примерно определить «предполагаемое местонахождение людей» под снегом. Сколько человек может там оставаться, пока неизвестно.Поисково-спасательную операцию очень осложняет темнота, сильный ветер и метель, из-за чего пришлось приостановить работу вездеходов на широком шасси.Напомним, сначала пресс-служба регионального главка МЧС сообщила, что под снегом нашли подростка, потом – что это очень хрупкая молодая женщина, которую приняли за мальчика.Как писал сайт kp.ru, вечером 8 января снежная лавина накрыла несколько домиков горнолыжной базы в Красноярском крае. Ранее сообщалось, что спасатели нашли семью из четырех человек, еще двое смогли выбраться из снежной ловушки самостоятельно.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНа севере Красноярского края на горнолыжную базу сошла снежная лавинаНа севере Красноярского края, недалеко от Талнаха (часть Норильска, находится в 28 километрах от большого города) на горнолыжную базу «Гора Отдельная» сошла снежная лавина. По предварительным и пока не уточненным данным, лавина накрыла пять или шесть деревянных домиков, в которых могут находиться люди. Предположительно шесть человек, среди которых двое детей (подробности).