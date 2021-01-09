Демократ Джозеф Байден, который уже через одиннадцать дней станет 46-м президентом США, во время пресс-конференции уклонился от прямого ответа на вопрос журналистов о том, как он лично относится к вероятному импичменту нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа.«Что решит конгресс – им решать», - заявил Байден.Кроме того, репортеры его спросили, что бы он хотел посоветовать своим однопартийцам в законодательном органе, и стоит ли демократам продолжать на досрочной отставке Трампа.«Это решение должен принимать конгресс. Я сфокусирован на своей работе», - ответил без пяти минут президент США.По словам Байдена, его сейчас больше волнуют три проблемы: борьба с пандемией коронавируса, вопросы доступности вакцины против COVID-19 для всех американцев и экономический рост страны.Как писал сайт kp.ru, ранее спикер Палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси дала указание комитету по регламенту готовиться к импичменту. Демократы собираются обвинить Трампа в «подстрекательстве к мятежу»ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕГлавное о политическом кризисе в США: кто теперь президент, и затаскают ли Трампа по судамСобытия 6 января в Вашингтоне потрясли не только Америку, но и весь мир. Ведь в цитадель американской демократии ворвались протестующие, которые пытались оспорить результаты президентских выборов. «Комсомолка» отвечает на главные вопросы о случившемся и его последствиях (подробности).ТЕМ ВРЕМЕНЕМКак выглядит Капитолий после штурма: фото и видео хаоса в Конгрессе СШАНесогласные с результатами президентских выборов сторонники Трампа устроили штурм Капитолия. Показываем, как выглядит здание Конгресса США после погрома (подробности).