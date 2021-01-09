Российский президент Владимир Путин выразил президенту Индонезии Джоко Видодо соболезнования по поводу гибели пассажиров и членов экипажа пассажирского самолета в результате авиакатастрофы у побережья Явы. Об этом в субботу, 9 января, сообщается на официальном сайте Кремля.- Уважаемый господин Президент, примите искренние соболезнования по поводу гибели пассажиров и членов экипажа самолёта, потерпевшего крушение. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, - говорится в телеграмме главы государства.Как сообщал сайт kp.ru, крушение самолета Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijiaya Air произошло спустя несколько минут после его вылета из аэропорта столицы Индонезии. Диспетчеры потеряли судно с радаров, после чего борт начала стремительно терять высоту. На борту разбившегося лайнера находились 65 человек: 53 пассажира и 12 членов экипажа.Примерно 40 водолазов Военно-морских сил Индонезии начнут в воскресенье поиски жертв крушения самолета, в настоящее время этим занимаются спасатели и местные рыбаки.