Первая крупная авиакатастрофа 2021 года случилась в Индонезии. Boeing 737-500 пропал с радаров спустя 4 минуты после вылета из аэропорта Джаркарты. Меньше чем за минуту борт потерял больше 10 тысяч футов (порядка 3 км) высоты, так что эксперты сразу предположили худшее.Самолет принадлежит индонезийской авиакомпании Sriwijiaya Air, он выполнял внутренний рейс из столицы страны Джакарты в Понтианак, город на одном из островов Индонезии. По сообщениям местных СМИ, на борту находились 53 взрослых пассажира, а также 6 детей, в том числе один младенец.Репортеры CNN Indonesia пообщались с рыбаками, которые обнаружили в воде по маршруту следования борта алюминиевые обломки. Они утверждают, что слышали два взрыва.В соцсетях есть кадры, на которых из воды достают обломки, части обшивки с проводами, а также части тел. Отметим, что официальные власти Индонезии подтверждают только потерю связи с бортом и начало поисково-спасательной операции.Пока не известно, были ли на борту «Боинга» граждане России. Формально границы стран закрыты, но возможен въезд по бизнес-визам и некоторые другие варианты. Курорты Индонезии пользуются популярностью у россиян как раз для отдыха зимой.Как сообщили «КП» в посольстве Российской Федерации в столице Индонезии, Джакарте, по предварительным данным, российских граждан на борту разбившегося лайнера не было. Дипломаты поддерживают связь с индонезийскими властями.Крушение «Боинга» по Джакартой стало первой крупной авиакатастрофой в 2021 году. Напомним, падение самолетов, к сожалению, случаются в Индонезии не так уж редко. Похожая по сценарий на сегодняшнюю трагедия случилась в 2018 году – только в более крупном масштабе. Тогда лайнер Boeing 737 MAX 8, также выполнявший внутренний рейс из Джакарты, упал в Яванское море через 11 минут после взлета. Погибли все 189 человек, находившиеся на борту.Srivijaya Air – третья по величине индонезийская авиакомпания. Она была основана в 2003 году и выполняет, по большей части, полеты внутри страны, а также в соседние государства. Ее авиапарк насчитывает 19 самолетов. До сегодняшнего дня была на 1-м месте рейтинга безопасности индонезийского Управления гражданской авиации. Также авиакомпания известна тем, что является одной из немногих в мире, позволяющих стюардессам носить хиджаб.Последний инцидент, произошедший с пассажирским самолетом Srivijaya Air, датируется 2012 годом: тогда «Боинг» с 96 пассажирами на борту по ошибке приземлился не в аэропорту назначения, а на военной базе, расположенной неподалеку.